Année scolaire 2022-2023 : Vers une rentrée des classes sous les eaux.

Alors que la rentrée scolaire 2022-2023 s’approche à grands pas au Sénégal (le 6 octobre prochain), le constat est glaçant. On constate un peu partout dans les écoles sénégalaises des eaux stagnantes dans les salles de classe et dans les cours, des herbes qui tapissent le sol et surtout des bâtiments délabrés.



Face à cette situation, les parents d’élèves s’indignent de l’état des écoles : « personne ne va laisser son enfant aller dans une école ou il y’a des herbes, on ne sait jamais, il peut y avoir des serpents et c’est dangereux. »



Malgré l’état catastrophique des écoles, le SELS croit toujours au slogan « Oubi téy Djiang téy ». Selon le Secrétaire Général du Syndicat des enseignants Libres du Sénégal, Amidou Diédhiou, « les Sénégalais doivent changer de mentalité et changer aussi leur façon de faire. Ainsi si l’ouverture des classes est fixée pour lee 6 octobre, elle doit être réalisée … »