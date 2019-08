Analyse des résultats des examens 2019 : La Cosydep attend une amélioration pour l’année scolaire 2019/2020 notamment pour le baccalauréat.

La coalition des organisations en synergie pour la défense de l’éducation publique a organisé, ce vendredi un panel d’analyse des résultats des examens de 2019. Initialement prévu dans le programme de la campagne “ nos vacances pour l’école “, ce panel a pour principal objectif pour la COSYDEP à travers le groupe d’experts mis en place, d’échanger avec les différents acteurs de l’éducation nationale, sur les facteurs expliquant les résultats décevants de l’année 2019, notamment ceux du Baccalauréat. En effet, le groupe de travail a présenté un tableau montrant l’évolution des résultats du Bac de 2001 jusqu’à maintenant et force est de constater une baisse considérable du taux de pourcentage de réussite. Pour l’année 2019, 37,65% des candidats inscrits ont obtenu leur diplôme, ce qui constitue donc un taux d’échec à plus de 60%, soit 99.360 candidats. La coalition dénonce par ailleurs le déséquilibre considérable entre l’école publique et privée. À travers leurs travaux, ils confirment la tendance présente au niveau des écoles : le secteur privé a 1,8 fois plus de chances de réussir l’épreuve du BAC que le secteur public. La COSYDEP en exposant cette anomalie, appelle les autorités étatiques à plus se pencher sur le manque de résultats au BAC et de linéarité entre celles-ci et l’examen du BFEM…