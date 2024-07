Anacim alerte: un ciel nuageux sur les régions côtières et des pluies vers le Sud

Nous sommes au début du mois de juillet, quand démarre l'hivernage au Sénégal. L'Agence nationale d'aviation civile et de la météorologie (Anacim) alerte dans son bulletin de ce vendredi 5 juillet 2024 sur le climat. Ainsi, on aura, "un temps nuageux à couvert prédominera sur les régions côtières et ensoleillé à couvert sur la quasi-totalité du pays à l’exception des régions Sud (Kédougou, Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) où des pluies sont prévues au cours des prochaines 24h", informe le bulletin.