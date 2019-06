Amy Sarr Fall plébiscitée par des parents d'élèves pour être la marraine de la Journée de l'Excellence du département de Mbacké

Le taux national brut de scolarisation tourne autour de 90 % au Sénégal. Pourtant dans le département de Mbacké, un des plus peuplés du pays, ce taux est largement inférieur, atteignant à peine les 40%. Une situation très préoccupante qui a contraint la CEDEPSCOFI de Mbacké, (cellule de promotion de la scolarisation des filles), entièrement dirigée par des professeurs de la gente féminine, à organiser une journée de sensibilisation départementale qui va fêter tous les ordres d'enseignement, du préscolaire à la formation professionnelle, en passant par les daaras. En somme, modéliser les meilleurs élèves pour encourager l'excellence. Ainsi, elles ont à l'unanimité porté leur choix sur Amy Sarr Fall, Directrice d'Intelligences magazine, pour être la marraine de cette grande manifestation inédite prévue le 29 juin 2019 à Mbacké. L'enrôlement au niveau de l'inscription des filles constituant un problème majeur, c'est une forte délégation de parents et de professeurs issus du département de Mbacké qui s'est déplacée au bureau de la DG d'Intelligences magazine pour lui demander d'être présente à cette grande manifestation afin d'y tenir un discours d'encouragement aux milliers de jeunes filles qui la voient comme une référence, sans savoir qu'elle est aussi originaire de la région. Fidèle à sa mission de promouvoir l'éducation, Amy Sarr Fall a répondu favorablement à cette invitation et a promis de s'engager entièrement pour que cette initiative inédite soit une parfaite réussite. "C'est grâce à votre engagement que ce taux est passé de 15% en 1995 à 40% aujourd'hui. Même s'il y a encore beaucoup à faire, vos efforts sont à louer car les conditions ne sont pas évidentes. Je suis très honorée par cette marque de considération et vous pouvez compter sur moi pour vous soutenir et inchallah nous réussirons ensemble à maintenir les filles à l'école et à les encourager à devenir les leaders de demain."