Aminata Touré au Forum mondial de l’Alliance des Civilisations des Nations Unies de Fez : « Il faut définitivement vider le contentieux de l’esclavage et de la colonisation »

L’ancien ministre comme pour rendre justice aux peuples africains longtemps opprimés par l’occident, se veut le porte-étendard du continent noir. C’est le minimum de ce qui peut être attendu d’une personnalité éprise de justice et de paix. Aminata Touré, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, assiste au forum mondial de l’Alliance des civilisations des nations qui se déroule à Fez, au Maroc. À ce rendez-vous pour la consolidation des acquis, notamment de la paix dans le continent noir, Aminata Touré, félicite les Nations Unies pour ses efforts pour la promotion du dialogue et de l’Alliance des Civilisations mais pour nous africains au sud du Sahara. L’ancienne présidente du conseil économique, social et environnemental, de dire : « le dialogue doit commencer par vider définitivement le contentieux de l’esclavage et de la colonisation qui ont encore des impacts sur l’Afrique et qui alimente le racisme que nous vivons ».





Un message fort de l’ancien ministre appelant parallèlement les pays occidentaux à reconnaître leurs torts, et à demander pardon tout en s’engageant à les réparer. « Cela doit avoir lieu, sinon, cela va ressembler à ce voisin qui vous doit beaucoup d’argent et fait semblant de ne pas s’en rappeler. Le débat sur les réparations dues à l’Afrique n’est pas un débat d’extrémistes » estime Aminata Touré considérant que l’Afrique a été dépouillée de ses ressources, d’une partie importante de son capital humain.





Pour l’ancien ministre de la justice, il faut que le respect entre le continent noir et l’occident soit franc. D’ailleurs, l’occident doit être bien consciente que l’Afrique est un continent où 70% de la population qui a moins de 35 ans, n’est plus prête à accepter les injustices qu'elle continue de souffrir...