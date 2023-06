Aminata Touré : « Tout ce que cherche le Président Macky Sall à travers son pseudo-dialogue, c’est de légitimer un troisième mandat… »

La question de la candidature du président Macky Sall est celle qui doit être réglée pour de bon ! Et c’est justement, un renoncement que l’ancien ministre de la justice et désormais adversaire du régime, veut entendre, contrairement à ce qui ce qui est prêté au chef de l’État.



« La presse rapporte que les partisans du Président Macky Sall à son « dialogue » exigent que seul le Conseil Constitutionnel décide de si oui ou non le Président Macky peut être candidat en 2024. Je l’avais dit, nous y voilà ! Tout ce que cherche le Président Macky Sall à travers son pseudo-dialogue c’est de légitimer un troisième mandat juridiquement et moralement inacceptable », a posté Aminata Touré sur sa page Facebook. À en croire la présidente de Mimi 2024, tous les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le président Macky Sall. Elle invite les démocrates et toute la population sénégalaise de se mobiliser massivement pour empêcher une telle forfaiture.