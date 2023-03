Aminata Touré: " Le Pds ne s'est jamais joint aux initiatives de l'opposition...Il est en négociations avancées avec le Président Macky Sall".

" ...Ce qu'il faut dire c'est que le PDS ne s'est jamais joint aux initiatives de l'opposition. À l'Assemblée nationale, il y a eu trois initiatives, pour l'une il s'agissait de la mise en accusation des ministres qui ont été ciblés par un rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des fonds du Covid, le PDS n'a pas voulu se joindre à cette initiative, il y a eu une motion de censure en direction du gouvernement, le Pds ne s'est pas joint à cette initiative de l'opposition et le Pds a aidé le groupe de l'Assemblée nationale du Président Macky Sall à faire passer ses lois", a déclaré Aminata Touré lors de son entretien sur France 24.



Poursuivant l'ancien Premier ministre d'enfoncer le clou. " Donc, c'est des indicateurs et des pointeurs assez clairs. Ce qui se joue, ça se sait parce qu' en politique tout se sait. Le Pds est en négociations avancées avec le Président Macky Sall et voila je ne sers que d'arguments fallacieux puisqu'on aura jamais vu un parti dire que je m'oppose à une personne...".



D'après elle, c'est l'amnistie de Karim Wade qui se joue dans cette affaire. " Tout le monde le sait, c'est l'amnistie de monsieur Karim Wade qui est en question. Et c'est de cela qu'il s'agit...il y a l'annonce d'une amnistie qui a été faite par certains dirigeants du pouvoir y compris le ministre de la justice... Cela se fait attendre du côté du Pds, donc évidemment mieux vaut ne pas être radical, ne pas être dans une opposition radicale pour obtenir cette amnistie".