Amies à la plage, ennemies au tribunal : Quand un iPhone et 14 600 F CFA brisent des liens ... N. A. Diop condamnée à un mois ferme

Dans une tournure dramatique qui semble tout droit sortie d’un feuilleton, N. A. Diop, 19 ans, se retrouve derrière les barreaux pour un mois, après avoir été reconnue coupable de vol par son amie S. Ndiaye, comme le rapporte L’Enquête.

Ce n’est pas seulement un téléphone portable qui est en jeu, mais aussi une amitié mise à rude épreuve.



Tout a commencé par une journée ensoleillée à la plage, où la joie de vivre et les éclats de rire régnaient entre amies. Mais l’ambiance a rapidement changé lorsque S. Ndiaye a réalisé que son iPhone avait disparu. Deux jours plus tard, en tentant de protéger son compte Wave, elle découvre avec horreur que 14 600 F CFA avaient été retirés. Ce fut la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.



L’enquête a révélé que le retrait a été effectué à Colobane, et des soupçons se sont immédiatement portés sur N. A. Diop. Pour en avoir le cœur net, S. Ndiaye s’est rendue sur place et a obtenu la confirmation qu’un dépôt suspect avait été fait sur un autre compte. La suspicion est devenue accusation lorsque l’agent lui a montré la photo de son amie, identifiant N. A. Diop comme la coupable.



Confrontée à la réalité, N. A. Diop a tenté de maintenir son innocence en expliquant qu’elle avait simplement fait un dépôt pour une tontine pour son père. Pourtant, les preuves étaient accablantes. Malgré ses dénégations, elle n’a pas pu échapper au verdict du tribunal d’Instance de Dakar, qui l’a condamnée à un an de prison, dont un mois ferme. En plus, elle devra débourser 250 000 F CFA pour dédommager son amie.



Ce dénouement tragique souligne combien les liens d’amitié peuvent être fragiles, surtout lorsque l’argent et la trahison entrent en jeu. Une leçon amère pour N. A. Diop, qui, en un instant, a perdu plus qu’un simple téléphone.