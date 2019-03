Amical : Le Sénégal bat le Mali (2-1) in extremis

À deux mois de la Coupe d'Afrique des nations en Égypte, les Lions, qui restaient sur quatre victoires d'affilée en matches officiels, ont battu le Mali (2-1), ce mardi, au stade Léopold Sédar Senghor, en amical.



Le Sénégal a décroché les trois points de la victoire dans le temps additionnel. L'équipe de Aliou Cissé a eu le mérite de ne pas lâcher. Menés 1-0 à dix-huit minutes du terme de la rencontre, les Lions sont parvenus à arracher la victoire face au Mali (2-1), mardi, au stade Léopold Sédar Senghor. Sadio Mané a marqué le but égalisateur (87e), avant que Moussa Konaté inscrive le but de la victoire en toute fin de rencontre (90e).



On a longtemps cru que la réussite que l'on aime tant accoler à Aliou Cissé allait de nouveau sauver le sélectionneur de l'équipe du Sénégal. Encore et encore, la réussite est venue à son heure, alors que tout espoir semblait perdu pour les supporters. En décrochant les trois points de la victoire dans le temps additionnel, les coéquipiers de Cheikhou Kouyaté ont encore communié avec le public de Senghor...