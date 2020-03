Amélioration de la production d’Eau : 3 forages en phase de régénération au Cices.

En vue de soulager les populations environnantes de la Foire, (Nord-Foire, Sud Foire, Ouest Foire) et qui s’étend jusqu’à Grand-Yoff, la Sen’Eau et la Sones ont entrepris une opération de traitement des forages de la capitale. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme initié par Sen’Eau pour l’amélioration de la production du liquide précieux à Dakar. Les forages Nord-Foire 2, Nord-Foire M1.2, Nord-foire.M2.2 et Grand-Yoff sont les principaux concernés. Au terme des travaux, 30 à 50 m3 par heure seront gagnés ce qui participera à booster la production ainsi que la distribution de l’eau dans la circonscription. Les travaux de régénération devraient durer 120 heures.