Amanekh furieux contre Bébé Diène : « Il n’a aucune discipline, je vais le corriger ! »

Leur dernier face-à-face a failli se terminer en queue de poisson. Les deux Lutteurs, Amanekh et « Bébé Diène » doivent s’affronter le 24 décembre à l’arène nationale de Pikine. Alors que la tension est à son paroxysme, le rufisquois Amanekh a profité de son Open Presse qui s’est déroulé ce jeudi après-midi, pour solder ses comptes avec son adversaire. « Chacun a son destin, mais normalement je n’aurais jamais dû lutter avec lui. J’ai un palmarès plus riche que le sien en plus d’être largement plus fort. Comme il ne respecte pas ses adversaires, et qu’il n’a aucune discipline, je vais le corriger sévèrement » et lancé Amanekh qui n’a pas aimé les provocations de son vis-à-vis lors de leur rencontre sur un plateau en direct, il y a quelques jours…