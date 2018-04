Amadou Dia Ba nommé directeur du Centre africain de développent de l’athlétisme : « Nous voulons relancer l’athlétisme, notamment le sprint Africain »

L’ancien athlète et vice-champion olympique du Sénégal Amadou Dia Ba a été nommé au poste de directeur du centre d’athlétisme de développement. Le principal intéressé en a lui-même fait l’annonce ce mercredi 11 devant la presse, dans les locaux du stade Léopold Sedar Senghor. Cette nomination émanant du président de la confédération africaine d’athlétisme, tend à donner à l’athlétisme africain, un nouvel élan. Raison pour laquelle, le centre international d’athlétisme de Dakar a été fusionné au centre régional de développement, en collaboration avec la fédération sénégalaise d’athlétisme. Ceci, pour plus d’efficience et de performance. Ainsi, Amadou Dia Ba, compte sur le soutien d’anciens athlètes et autres acteurs du métier, pour redorer cette discipline. « Nous voulons relancer l’athlétisme, notamment le sprint Africain » a-t-il déclaré...