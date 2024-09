Amadou Bâ réagit au drame de Mbour: « J’ai le cœur meurtri… »

L’ancien premier ministre qui a lancé récemment l’initiative « La nouvelle responsabilité » a réagi à l’événement tragique survenu large des côtes Mbouroise: « Je suis particulièrement meurtri par le naufrage de l'embarcation à hauteur de Mbour et les circonstances tragiques de l'accident de la circulation à Ndangalma ». Amadou Bâ encourage les éléments de la marine nationale et toutes les personnes impliquées dans les secours et prie pour que les disparus soient retrouvés en vie.







Le candidat arrivé deuxième à la dernière élection souhaite un prompt rétablissement aux rescapés et aux blessés et présente ses sincères condoléances aux familles des personnes décédées ainsi qu'à la nation tout entière.