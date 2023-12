Amadou Bâ rassure Souleymane Ndiaye: « Tu vas m’accompagner pour continuer la construction de ce pays… »

Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a été investi par le S2D de Souleymane Ndiaye, directeur général de la SAPCO. Le Premier ministre qui s’est réjoui de la mobilisation des militants n’a pas manqué l’occasion de rassurer le public quant à son engagement à continuer à travailler pour rassembler toute la famille politique autour des priorités. Amadou Bâ citera le directeur général de la SAPCO qu’il rassure d’autre part: « On vous soutiendra et vous accompagnera… Je te prends avec moi et tu vas participer encore davantage à la construction de ce pays… » rassure le candidat.



Le parti « Synergie pour un Développement Durable » (S2D) a fêté ce mardi sa cinquième année d’existence en présence d’autorités venues de la Casamance ainsi que d’autres de la coalition présidentielle.