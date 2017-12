Amadou Ba raille Mamadou Lamine Diallo : « Avant, on reprochait au Sénégalais de regorger d’experts qui peinent à appliquer ce qu’ils écrivent. Je sais que vous avez beaucoup écrit, mais… »

« Avant, on reprochait au Sénégalais de regorger d’experts qui peinent à appliquer ce qu’ils écrivent. Je sais que vous avez beaucoup écrit, mais l’essentiel est de pouvoir appliquer ce qu’on écrit », a répondu le ministre de l’Economie et des Finances suite une interpellation du député Mamadou Lamine Diallo.



Pour rappel, Amadou Ba fait face ce lundi aux députés dans le cadre du vote du projet de loi de finances 2018 et du vote du projet de loi portant approbation du Programme Triennal d’Investissements publics 2018-2020.

Ainsi, il a maintenu que le Sénégal jouit d’une bonne signature auprès du marché financier international. « Quand on lançait le Plan Sénégal Emergent, même la communauté internationale n’y croyait pas. Ils nous croyaient incapables d’aligner un taux de croissance de 6 % pendant trois ans. Aujourd’hui, c’est une réalité indéniable. Si tout cela est possible c’est parce que l’économie sénégalaise est entre de bonnes mains. Conséquemment, tous les partenaires financiers ont respecté leurs engagements. Toutes les tendances issues de ces dix derniers mois indiquent qu’on aura un taux de croissance de 6,8 % », a rassuré l’argentier de l’Etat.