Amadou Bâ « déchaîné »: « J’irai encore plus loin que le Président Macky Sall… »

Investi par le parti Synergie pour un Développement Durable (S2S) qui fêtait ses 5 ans d’existence ce mardi, le Premier ministre Amadou Bâ s’est lancé lui-même, ce défi : celui de dépasser le bilan du Président Macky Sall: « Ce que le Président a fait durant son magistère que tout le pays magnifie, j’irai encore plus loin. On ira encore avec vous plus loin et plus vite » a soutenu le candidat de la coalition BBY pour la prochaine présidentielle. Amadou Bâ qui s’exprimait devant les militants venus répondre à l’appel du secrétaire général de la S2D a rappelé que ce défi de projeter le Sénégal vers des lendemains meilleurs sera relevé car, « il y a un bilan sur lequel il pourrait s’appuyer… ». « Il serait beaucoup plus difficile pour nous si nous n’avions rien trouvé de concret. Mais nous savons que le Président Macky Sall a fini de montrer ses preuves en termes de réalisations… » renchérit le Premier ministre qui au passage, se félicite de l’initiative de Souleymane Ndiaye qui l’a investi comme candidat du parti S2D.