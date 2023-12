Amadou Bâ confie : « Mr le président, la première dame m'a soutenu à tous les niveaux… Elle m’a aussi beaucoup conseillé… »

Comme lors des combats pour la conquête du pouvoir, la première dame a été également devant, ce jeudi lors de l’investiture du candidat Amadou Bâ qui ne s’est pas empêché de formuler des mots en guise de témoignage et de remerciement à l’endroit de Marième Faye Sall. « Mr le président, sachez que vous avez la chance d’être aux côtés d’une première dame qui est une personne généreuse. Moi qui vous parle, elle m’a soutenu sur beaucoup de choses que je ne vais pas révéler ici. Elle m’a aussi conseillé. Je les suivrais pour l’intérêt du Sénégal, pour elle et pour vous, Mr le président », dira Amadou Bâ qui a été investi par toutes les fédérations, instances et membres de l’Alliance pour la République au Sénégal et dans la diaspora.