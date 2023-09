Amadou Bâ candidat de BBY : Le président du mouvement "Thiès Ca kanam", Pape Doumbia, appelle à l’unité autour du choix de la majorité à Thiès

Venu prendre part à la grande mobilisation du dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, pour soutenir le choix de Macky pour la présidentielle 2024, le leader du mouvement "Thiès Ca Kanam", Pape Doumbia, est revenu sur les enjeux et le contexte du moment. Rappelant les résultats qui n'étaient pas satisfaisants lors des dernières élections qui se sont succédées, Pape Doumbia a tenu à inviter ses concitoyens à redoubler d'efforts pour la prochaine joute présidentielle de 2024. "Nous devons redescendre sur le terrain et retravailler à nouveau nos bases pour combler le gap", précise-t-il. Non sans rappeler "qu'il est un homme de terrain et que seul le travail sur le terrain va payer en fin de compte pour gagner la bataille de la présidentielle 2024". Il a également prié pour la réussite des défis à venir. Car, estime-t-il, c'est l'heure de travailler dans l'union des cœurs pour la remobilisation des troupes...