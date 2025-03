Amadou Ba, Pastef : « Pourquoi nous devons interpréter cette loi d’amnistie »

En conférence de presse ce jeudi, le groupe parlementaire Pastef, conduit par son président Ayib Daffé et le vice-président Amadou Ba, est revenu sur les motivations de la proposition d’interprétation de la loi d’amnistie. Un sujet qui fait débat depuis qu’il a été soulevé.



Alors que l’opposition dénonce les motifs d’une interprétation jugée inopportune et dangereuse, le parti au pouvoir évoque la pertinence de revoir cette loi et de la conformer au droit international pour mieux rendre justice. Le député Amadou Ba, dans ses propos, s’explique…