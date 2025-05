Ama Baldé, son neveu Julo , colliers volés, moto arrachée et chanvre saisi : le lutteur et son frère Pathé en cavale après avoir tabassé des policiers à Pikine

Nouvel uppercut pour la lutte sénégalaise. Après l’incident d’Abidjan impliquant Zarco, un autre ténor de l’arène, Ama Baldé, est au cœur d’un scandale aux allures de série noire. Selon les révélations exclusives de L’Observateur, le lutteur de Pikine et chef de file de l’écurie « Falaye Baldé » est activement recherché par la police, tout comme son frère Pathé et leur neveu Julo, après avoir violemment agressé des agents venus interpeller ce dernier pour vol aggravé et trafic de drogue.



Tout part d’une plainte déposée le 5 février dernier au commissariat urbain de Pikine. Matar Dieng, la victime, accuse formellement Julo, un neveu d’Ama Baldé, de l’avoir attaqué avec un gang pour lui dérober sa moto et son collier. Quelques jours après l’agression, Dieng dit avoir aperçu le bijou porté par la petite amie de Julo. Interrogée, celle-ci affirme que le collier lui a été offert par son compagnon.



Malgré plusieurs convocations, Julo reste introuvable. Jusqu’à ce que, ce dimanche, les policiers le localisent au domicile familial des Baldé à Pikine. Croyant le moment propice, les limiers investissent les lieux et tombent sur Julo en train de fumer du chanvre indien dans la salle de séjour, empestée par l’odeur du cannabis.



Mais alors qu’ils s’apprêtent à l’interpeller, le scénario bascule. Ama Baldé, de passage au domicile, surgit en furie, épaulé par son frère Pathé. Selon les informations de L’Observateur, Ama s’en prend physiquement à l’adjudant de police El. T. Diop, le bouscule violemment, puis menace de « tuer tout policier qui oserait encore mettre un pied dans la maison », brandissant même un gourdin. Les policiers, pris de court, assistent impuissants à la fuite de Julo… suivie quelques instants plus tard par celle d’Ama et Pathé avant l’arrivée des renforts.



La fouille des lieux permettra néanmoins aux agents de mettre la main sur un stock de 14 cornets de chanvre indien, une pipe, deux ciseaux et plusieurs résidus de joints, immédiatement placés sous scellés.



L’Observateur précise que les trois individus sont désormais activement recherchés. Julo, malgré son jeune âge, est déjà bien connu des services de police : chef présumé d’un gang de voleurs de motos et trafiquant notoire de chanvre opérant à Pikine, il utiliserait régulièrement le domicile familial comme repaire.



Blessé à la main, l’adjudant El. T. Diop s’est vu délivrer un certificat médical de 7 jours d’ITT et a dû retourner à l’hôpital pour poursuivre ses soins. Dans un geste d’apaisement, Jules Baldé, frère du lutteur, s’est rendu au commissariat pour présenter ses excuses et tenter de calmer la tempête.