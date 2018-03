Aly Ngouille Ndiaye chez feu Serigne Fallou Diop : « Les responsables de ces actes odieux seront démasqués et sévèrement punis »

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique s’est rendu hier à Rufisque chez la famille de feu Serigne Fallou Diop pour apporter son soutien moral et celui de la Nation.

A l’occasion, M. Aly Ngouille Ndiaye a fait part « du sérieux » que le gouvernement attache à cette affaire. « J'ai trouvé une famille certes éplorée par cette perte tragique, mais elle est digne dans l'épreuve. Mon département mettra tout en œuvre pour que les responsables de ces actes odieux soient démasqués et sévèrement punis. Aussi, je voudrais rassurer l'ensemble de nos concitoyens que, d'ores et déjà, des dispositions sont prises pour renforcer les commissariats en moyens matériels et humains pour faire face à ce phénomène », a assuré le ministre.