Alliance polémique entre le PDS et l’APR: des contestataires en pourparlers avec PASTEF, d’autres avec Amadou Bâ

La nouvelle s’est répandue hier après la réunion entre responsables politiques du parti démocratique sénégalais (PDS) et de l’Alliance pour la République (APR). L’alliance a été actée après des discussions entre libéraux et républicains. Mais, cette nouvelle soulève une polémique et certains responsables particulièrement du côté des « Wadiste », se sont mis dans tous leurs états. Cet après midi l’ancien porte-parole du parti démocratique sénégalais, Tafsir Thioye l’a manifesté à l’occasion d’une conférence de presse sur la conduite à tenir pour les élections législatives prochaines. C’est la même indignation chez d’autres responsables qui se sont ouverts à Dakaractu considérant que « c’est une incohérence dans la démarche ». Selon nos informations, le Pastef et Amadou Bâ avec sa « nouvelle responsabilité » auraient entamé des pourparlers avec des responsables connus, du parti démocratique sénégalais. Quelle sera l’issue de ces discussions entre ces deux entités politiques qui semblent prendre leurs marques pour le 17 novembre prochain ? Wait and see…