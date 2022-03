Alioune Tall, nouveau maire de Mermoz Sacré-Cœur : Le portrait d’un « symbole de loyauté et de fidélité politique »

Le code électoral stipule que le candidat élu à la tête de deux institutions municipales respectives, devra démissionner de l’une afin de permettre au conseil municipal d’élire un autre maire. C’est ce que vient de matérialiser le maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Dias qui a rendu sa démission.

En effet, lors de cette élection du bureau municipal, Alioune Tall a été désigné pour succéder à son camarade politique. Ce qui s’est matérialisé au terme du vote de ce lundi 14 mars 2022. Il devient ainsi le maire de Mermoz Sacré-Cœur après plusieurs années de compagnonnage avec Barthélémy Dias. Une élection qui sonne pour ses camarades de Taxawu Dakar, comme une récompense à un « symbole de loyauté et fidélité politique ».

Barthélémy Dias : « C'est un homme que je porte dans mon cœur pour ses principes et valeurs »

Né le 14 Avril 1971 à Dakar, l’actuel maire de Mermoz Sacré-Cœur, Alioune Tall, est diplômé en gestion. L’homme politique est décrit comme un symbole de fidélité et de loyauté politique. Pour le maire Barthélémy Dias, Alioune Tall, fait partie de ces rares hommes qui ont très vite compris que la politique peut bien s’accommoder aussi de la loyauté et la fidélité. C’est en cela qu’il l’a toujours accompagné dans les durs moments de sa carrière politique. De l’affaire Ndiaga Diouf à leur exclusion du PS en 2016, Alioune Tall a toujours apporté son soutien à Dias fils bien qu’il fut secrétaire général de la 4e coordination B du parti socialiste, qui sur le plan politique couvre la commune de Mermoz/Sacré-Cœur sur le plan administratif.

« C’est un homme qui m'a accompagné lors de mon mandat de 2009, lors de mon mandat de 2014 aujourd’hui réuni pour la 3e fois en 2022. Alioune Tall a toujours été membre du bureau municipal en tant que premier adjoint un homme qui est le seul membre de ce Conseil depuis 1996. Un enfant de la décentralisation, un symbole de la lucidité, un symbole du travail et du sérieux mais surtout un symbole de fidélité et de loyauté. En démissionnant bien sûr comme vous le savez mes pensées mes vœux vont vers Monsieur le maire Alioune Tall. Comme j'ai déjà dit c'est un homme que je porte dans mon cœur pour les principes et des valeurs. J'ai été 2 ans enfermé en prison, arrêté à plusieurs reprises et gardé à vue, beaucoup de personnes ont voulu comploter sur mon dos, beaucoup de personnes m’avaient souhaité que du bien en voyant une délégation spéciale être installée à la commune de Mermoz Sacré-Cœur, mais monsieur Alioune Tall est resté droit dans ses bottes.

Alioune Tall a compris que la politique c’est aussi la loyauté et la fidélité et ça je ne l’oublierai jamais. Je rappelle que Alioune Tall a été secrétaire général de la 4e coordination B du parti socialiste donc qui sur le plan politique couvrait la commune de Mermoz/Sacré-Cœur sur le plan administratif et je rappelle que lors de la scission au sein du parti socialiste à un groupe de cette coordination, a suivi le défunt ancien secrétaire général du parti socialiste à qui aujourd’hui je rends un vibrant hommage.

Je rappelle que lors de cette session une partie de notre famille politique a suivi mon défunt père politique et l’autre partie dont j’en fais bien sûr partie nous avons suivi monsieur Khalifa Ababacar Sall. Je rappelle que si monsieur Alioune Tall avait choisi de suivre le défunt aujourd’hui il aurait été député à l’Assemblée nationale. Mais je rends grâce à Dieu que ces élections soient passées par là pour que tout le monde puisse connaître sa place », témoigne le maire de la ville de Dakar Barthélémy Dias.



Aissatou Fall : « On connaît ses compétences, sa fidélité et son amour »

Au-delà de cette fidélité et loyauté, Alioune Tall c’est aussi l’expérience au service des collectivités locales. Conseiller municipal depuis 1996, et trois fois adjoint aux maires successifs. Ce qui aura un impact réel sur son mandat de l’avis de la coordinatrice des femmes de Taxawu Dakar, Mme Mbacké Aïssatou Fall.

« Alioune Tall, c’est quelqu’un qui est très loyal. On peut dire que c’est le meilleur candidat pour succéder à Barthélémy Dias à la mairie de Mermoz/Sacré-Cœur par rapport à son profil et à son expérience. Je pense qu’il pourra véritablement succéder à notre maire dans la mesure où depuis 2009 il est adjoint au maire et on connaît ses compétences mais surtout sa fidélité et son amour pour la commune de Mermoz Sacré-Cœur.

Alioune Tall c’est un homme de foi et de conviction, moi je l’apprécie énormément. Lorsqu’il fallait soutenir Khalifa Sall, alors qu’il traversait de dures épreuves dans le parti socialiste, il l’a fait sans arrière-pensée. C’est ainsi qu’on a été exclu dans le parti, mais Alioune a toujours gardé son sang-froid.

L’on se rappelle aussi le procès de Barthélémy Dias dans le cadre de l’affaire Ndiaga Diouf, Alioune Tall a toujours montré son soutien sans faille au maire Barthélémy. C’est pourquoi aussi, lorsqu’il s’est agi de choisir son successeur, Barthélémy Dias l’a choisi et tout le monde est tombé d’accord sur ce choix. Et aujourd’hui on peut vous garantir qu’il sera un excellent maire à l'instar de monsieur de Barthélémy Dias », renseigne Mme Mbacké.



Pape Konaré : « Il est le plus ancien conseiller municipal dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur »

Embouchant la même trompette que la coordinatrice des femmes de Taxawu Dakar, Pape Konaré, le chargé de communication du maire Barthélémy Dias, rend un vibrant hommage à une personne loyale et fidèle en compagnonnage. Pour le communicant, l’actuel maire de Mermoz Sacré-Cœur a toujours su faire chapeau bas devant Barthélémy Dias même si l’on sait qu’il pouvait briguer la mairie bien avant Barthélémy Dias.

« Barthélémy Dias a trouvé Alioune Tall dans le parti socialiste et à l’époque c’était lui qui était à la tête de la coordination du parti à Mermoz Sacré-Cœur. Il a accepté de céder à quelqu’un qui venait d'arriver et qui était aussi en train d'apporter un nouveau souffle au socialiste. Et ça il faut être très généreux pour le faire. Parce qu’on ne peut pas être secrétaire général du parti socialiste et que tu sois pressenti pour occuper le poste de maire et que tu acceptes de céder ta place à un jeune novice en politique à l’époque.

Alioune Tall a toujours accompagné Barthélémy Dias dans la loyauté et ils ont continué le chemin jusque-là. Alioune Tall, c’est le plus ancien conseiller municipal dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Il a été conseiller depuis 1996, la date de la création des communes d’arrondissement. C’est lui aussi le président de l’Association des maires Écovillages en Afrique et il est aussi membre de plusieurs organisations et associations internationales », a laissé entendre Pape Konaré.



Tout pour dire que l’actuel maire de Mermoz Sacré-cœur a longtemps accompagné son camarade dans les plus durs moments de la vie politique jusqu’aux temps de grâce qui l’ont vu succéder ce jour à son compagnon de longue date à la tête de l’équipe municipale de Mermoz Sacré-Cœur.

Mais pour le maire, son mandat qui vient de commencer s’inscrit dans la continuité du legs de son camarade Barthélémy Dias. « C’est une continuité, et nous allons consolider les acquis. C’est pour cela que les populations m’ont fait confiance », confia-t-il en exclusivité à Dakaractu...