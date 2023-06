Alioune Sarr sur la coupure du signal de Walfadjiri: " En bridant la liberté de presse, on bride en même temps la liberté d'opinion, la liberté d'expression et le pluralisme... C'est pas acceptable"

Alioune Sarr, Président et Candidat de la CAP2024 à la prochaine présidentielle, s'est rendu ce matin au siège du groupe walfadjiri pour apporter son soutien à nos confrères suite à la suspension pour un mois du signal de walf tv ,par le ministre de la communication.

Interrogé sur la question, Alioune Sarr de soutenir : " En bridant la liberté de la presse, on bride en même temps la liberté d'expression, la liberté d'opinion et le pluralisme qui constituent des piliers essentiels de toute démocratie. Ce n’est pas acceptable, nous sommes en train de revenir en arrière et ça, ce n’est pas bon. On ne doit pas affaiblir un des piliers de la démocratie. La coupure du signal de walf tv participe sans aucun doute à fragiliser notre démocratie et l'état de droit. "

Il a également exprimé tout son soutien au groupe walfadjiri ainsi qu'à l'ensemble du personnel, a la presse sénégalaise et africaine. Il à également lancé un appel à toutes les forces politiques et sociales du pays à se mobiliser pour défendre notre modèle démocratique qui repose sur des piliers essentiels tels que la liberté de la presse, la liberté d'opinion et d'expression, la respect du calendrier républicain ainsi que les dispositions organisant la durée et le nombre de mandats du Président de la République .