Aliou Cissé après le nul face au Togo : « On a un peu manqué de fraîcheur avec la chaleur »

La chaleur a été en facteur clé dans la performance mitigée de l’équipe nationale de football du Sénégal ce mardi lors de son déplacement au stade Kéguè de Lomé (Togo.) en conférence de presse d’après match, le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé l’a souligné.



Malgré le match nul (0-0), El Tactico préfère se contenter de ce point pris à l’extérieur.



« D’abord c’est un point pris à l’extérieur. C’est ce qu’il faut retenir. On est on dans un championnat et c’était important de gagner chez nous on a pris les trois points. Aujourd’hui on est tombé sur une très belle équipe du Togo, très motivée qui avait aussi deux jours ou trois jours de repos, plus que nous. Je pense qu’on a un peu manqué de fraîcheur avec la chaleur. C’est un match plutôt équilibré, je crois que le résultat reflète la physionomie de ce matchs. ils ont eu des occasions pour gagner le match. Nous aussi on a eu des occasions très nettes pour pouvoir gagner le match. En réalité le point pris à l’extérieur c’est satisfaisant. Nous allons continuer à travailler.»



Le Sénégal compte quatre points dans le groupe B dont il occupe la tête après deux journées jouées dans ces éliminatoires du Mondial 2026.



Mouhamadou Moustapha GAYE