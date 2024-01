Aliou Cissé : « Je suis fier de mes garçons ! »

Combativité, abnégation, respect des consignes et générosité dans l’effort, telles sont les qualités dont l’équipe nationale du Sénégal a fait montre face à la sélection camerounaise dominée (3-1). C’est en tout cas c’est qu’a affirmé Aliou Cissé en zone mixte, après la rencontre, se félicitant de la bonne attitude du groupe. « Je suis fier de mes garçons ! » Par ailleurs, El Tactico reste concentré sur son objectif. Il faudra gagner sept matches pour reconquérir le trophée et avant tout battre la Guinée et préparer sereinement les huitièmes de finale, a-t-il rappelé.

Mouhamadou Moustapha GAYE