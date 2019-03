Alerte de la société civile sur le scrutin du 24 février : « Cette élection a révélé des signes d’une fracture identitaire, ethnique et confrérique qu’il convient de réparer pour préserver la cohésion nationale »

Les observateurs de la société civile qui ont supervisé le processus électoral, étaient face à la presse pour tirer le bilan sur les joutes présidentielles du 24 février 2019. Après avoir jugé globalement satisfaisant le déroulement du scrutin, le Pr Babacar Guèye et compagnie ont tiré la sonnette d’alarme sur un fait qui selon eux, peut perturber la stabilité et la cohésion nationale. « Cette élection a révélé des signes d’une fracture identitaire, ethnique et confrérique qu’il convient de réparer pour préserver la cohésion nationale. » À l’en croire, le chef de mission de la mission d’observation de la société civile sénégalaise, cela est à l’encontre des principes et acquis démocratiques du Sénégal. Toutefois, ces observateurs sénégalais invitent les candidats malheureux à respecter la volonté exprimée par le peuple souverain au soir du 24 février et à user des voies de droit en cas de contestation.