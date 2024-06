Air Sénégal : le vol Paris-Dakar de ce samedi accuse un grave retard... les passagers craignent une annulation...

La campagnie Air Sénégal est vraiment dans une tourmente. Après les pèlerins sénégalais qui sont laissés en rade depuis hier à Dakar, c'est au tour des passagers de Paris qui ne savent plus à quels saints se vouer.



En effet, les passagers de Air Sénégal qui devaient quitter Paris ce matin ( samedi) vers 10h pour arriver à Dakar à 14 heures sont dans le désarroi. Après l'enregistrement et les autres formalités, ils ont été embarqués dans des bus vers des hôtels. La compagnie ne leur a fourni aucune explication, a expliqué un témoin.



Les passagers sont embarqués dans des bus en direction d'un hotel de la plateforme aéroportuaire. Le prochain départ est estimé à 16h 30 et là aussi, les passagers craignent que le vol soit encore annulé.