Aibd/Opération de simulation : "Un hub aérien sous régional ne peut se concevoir sans les conditions de sécurité et de sûreté idoines" ( Me Antoine Mbengue)

Pour une meilleure sécurité et sûreté des usagers de l'aéroport international Blaise Diagne (Aibd), une vaste opération de simulation a été organisée en collaboration avec la gendarmerie, la police, les douanes et agents de l'aéroport. Il s'est agi à travers cette activité d'évaluer la maîtrise des procédures d'alerte, de sûreté, de protection, de résilience du commandant et des agents de l'aéroport en cas d'alerte. Selon le dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, " la question de la sécurité est primordiale pour le bon fonctionnement de l'aéroport". Il en a profité pour remercier le personnel et les différents agents qui travaillent à l'AIBD, LAS et les forces de défense et de sécurité qui œuvrent pour le bon fonctionnement de l'aéroport. " Ceci montre que l'AIBD respecte les normes internationales et que les agents qui y travaillent sont prêts à faire face à n'importe quelle situation de crise", dira-t-il. Non sans ajouter que "cela témoigne de la vision du Président Macky Sall de faire de l'Aibd un hub aérien sous régional". Prenant la parole, le ministre des transports aériens Me Antoine Mbengue est revenu sur cet exercice de simulation de crises. Selon lui, " un hub aérien sous régional ne peut se concevoir sans les conditions de sécurité et de sûreté idoines". Il fera remarquer que " chaque jour doit être un jour de veille pour un bon fonctionnement du système de sécurité de l'aéroport". De son avis, "il faut une interconnexion entre les différents secteurs de la sphère aéroportuaire pour développer le plan sectoriel de sécurité et de sûreté de l'AIBD comme le souhaite le Président Macky Sall". Il a aussi magnifié la capacité de résilience des différents secteurs de la sphère aéroportuaire qui ne ménagent aucun effort pour faire de l'AIBD un hub hub aérien sous régional.