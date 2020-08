Agropole centre / El Ousseyni Kane, DG du BOS : " L'atelier a permis de valider les filières qui seront exploitées dans l'agropole à savoir l'arachide, les céréales et le sel..."

Au terme de l'atelier d'orientation stratégique de l'agropole centre ( Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel), les participants ont réussi à définir les filières prioritaires et les lieux d'implantation des infrastructures de l'agropole. Selon le directeur général du Bureau Opérationnel de suivi du Plan Sénégal Émergent ( BOS), El Ousseyni Kane, la rencontre a été d'une importance capitale parce que permettant de valider " la commune de Dya comme lieu d'implantation du module central de l'agropole centre et l'ensemble des sites d'implantation des modules régionaux. Par la même occasion aussi, l'atelier a permis de valider les filières qui seront exploitées dans l'agropole à savoir l'arachide, les céréales d'une manière globale et le sel..."