Agression mortelle d'une dame à la gare ferroviaire de Guinguinéo : les populations dans la rue pour crier leur ras-le-bol

À la suite de l'agression qui a coûté la vie à Coumba D. Diallo à la gare ferroviaire de Guinguinéo, les populations ont organisé ce lundi une marche pacifique pour dénoncer l'insécurité galopante qui sévit dans cette localité, chef-lieu du département du même nom.



En brassards rouges, elles ont sillonné les rues de Guinguinéo avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : « Justice pour Coumba Dally », « À bas les agresseurs », « Non à l'insécurité », etc.



Les populations ont également profité de l'occasion pour dénoncer le manque criard d'infrastructures à Guinguinéo, érigé en département en 2008. Elles réclament entre autres l'érection d'un tribunal, l'ouverture d'un commissariat de police, la réalisation d'un stade digne de ce nom, des routes et surtout la relance du chemin de fer.



Les marcheurs ont remis un mémorandum au préfet du département. À noter que la marche pacifique a enregistré la présence de l'honorable député Ismaila Diallo, premier vice-président de l'Assemblée nationale, et de responsables venant d'un peu partout dans le département de Guinguinéo, pour dire non à l'insécurité et au manque d'infrastructures.