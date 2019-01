Agression hier sur la Corniche Ouest de Dakar : 4 femmes ont failli y rester

La violence secoue de plus en plus la capitale. Plusieurs scènes d’agressions sont notées un peu partout à Dakar ces derniers temps. La dernière en date est l’agression, hier vers les coups de 22 heures sur la Corniche, de 4 femmes qui voulaient juste aller dîner entre copines. Leur voiture a été saccagée à hauteur de l’université Cheikh Anta Diop avec des pierres jetées dessus. Heureusement il y’a eu plus de peur que de mal.