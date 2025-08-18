Agression de la défunte mareyeuse Ndoumbé Ndiaye : Les mareyeurs de Thiès expriment leurs vives préoccupations et réclament...


Agression de la défunte mareyeuse Ndoumbé Ndiaye : Les mareyeurs de Thiès expriment leurs vives préoccupations et réclament...
Les mareyeurs de Thiès ont exprimé très tôt ce matin leurs vives inquiétudes, suite à l'agression de leur défunte collègue Ndoumbé Ndiaye. Ces derniers disent être la cible des malfaiteurs qui cherchent vaille que vaille à les priver de leurs biens, en toute impunité. 
 
"Les agresseurs pensent que nous sommes riches alors que tel n'est pas le cas. Quand nous venons ici le matin, les poissons nous les recevons à crédit et c'est dans la journée après avoir tout écoulé que nous passons à la caisse", a déclaré une vendeuse de poissons, très affectée. 
 
Lui emboitant le pas, un autre mareyeur a ajouté : "la situation est très critique. Personne n'est à l'abri de cette insécurité galopante dans la cité du rail. Nous invitons les autorités à renforcer la sécurité, notamment dans cette zone où les agressions sont devenues récurrentes."
 
 
Par ailleurs, les mareyeurs de Thiès, faisant face à une pénurie de poissons, ont demandé à ce que les prix des poissons qui proviennent du Maroc ou de la Mauritanie, puissent connaître une baisse. Selon eux, cette mesure permettra d'avoir une réduction drastique de cette denrée sur le marché. Ils ont également sollicité des financements, l'ouverture immédiate de leur marché, entre autres. À rappeler qu'ils ont tenu ces propos lors d'une visite du maire Babacar Diop.
Lundi 18 Août 2025
