Agression d’un policier, fuite en mer et disparition inquiétante : la version officielle d’un drame à Cambérène

Les bruits de couloir concernant des corps retrouvés à la morgue sont infondés : l'hôpital Principal et Dalal Jamm n'ont signalé aucune arrivée de dépouilles liées à une noyade. Néanmoins, deux cadavres ont effectivement été trouvés sur la plage de la BCEAO. On dit qu'ils viennent de Cambérène, mais aucun lien formel n'a été établi avec les personnes disparues.



La Police nationale déclare avoir lancé une enquête et se montre résolue à éclaircir entièrement ces incidents. Pour le moment, le climat demeure tendu dans le quartier, marqué par l'incompréhension, des allégations de violences policières et une recherche de la vérité.

Une opération policière sur la plage de Cambérène se transforme en tragédie : un policier agressé, deux jeunes qui s'échappent en plongeant dans la mer, et depuis lors, un lourd silence plane sur leur destin. Tandis que la population attend des explications, la Police nationale présente sa perspective des événements.D'après le bulletin officiel, les événements débutent dans la nuit du 22 juin aux alentours de 1h00 du matin. Un agent de police en fonction essaie d'intervenir pour stopper une attaque près de la VDN. Il est attaqué violemment : gaz lacrymogène, coup de couteau dans le dos. Son propre père, qui était présent sur place, se chargera de son évacuation. Une poursuite est engagée par une patrouille envoyée sur-le-champ. À leur arrivée, deux personnes prennent la fuite et plongent dans l'océan Atlantique. En dépit des efforts fournis, ils demeurent introuvables. Les recherches seront interrompues aux alentours de 02h00.Quelques jours plus tard, une mère signale la disparition de son fils. L'agent attaqué admet avoir remarqué une possible similitude entre ce suspect et l'un des assaillants, tout en indiquant qu'il ne peut le signaler de manière formelle. La tension monte le 30 juin, suite à des routes entravées, pneus en flammes, hurlements de fureur. L'intervention de la police est nécessaire pour réinstaurer l'ordre.