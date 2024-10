Agression aux HLM : l’un des auteurs condamné à 6 mois ferme 

Multirécidiviste, âgé de 24 ans, Abdoulaye Fofana, un des agresseurs qui avait arraché avec ses deux complices le sac à dos d'un commerçant à la sortie d'une banque, a été jugé hier par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. En plus de cette affaire de vol portant sur plus de 6 millions de FCfa, il lui est aussi reproché, rapporte L'Observateur, dans la même procédure, d'avoir volé l'IPhone 14 Pro Max de son voisin, Moussa Fall. Il est condamné à 6 mois de prison ferme.



Les faits remontent au début du mois de septembre dernier, ce jour où le commerçant a effectué un retrait de 2 506 000 FCFA dans une banque à Bopp. Puis, il a mis l'argent dans son sac à dos qui contenait la somme de 3 580 000 FCFA. À sa sortie de la banque, son sac contenant 6 080 000 FCFA a été violemment arraché par trois individus à moto. Leur forfait accompli, A. Fofana et ses complices ont pris la fuite sur leur moto. Le commerçant D. Diop a alors déposé une plainte contre ses deux agresseurs au commissariat de Biscuiterie-HLM. Heureusement pour lui, la scène du vol a été immortalisée par les caméras de surveillance installées aux alentours. Ce qui aurait permis aux éléments du commissaire de Biscuiterie HLM d'identifier formellement le prévenu, A Fofana. Bien connu des fichiers de la police, pour avoir été arrêté à plusieurs reprises pour divers délits, il sera interpellé au cours d'une patrouille. Interrogé sur procès-verbal d'enquête, il a nié les faits. Mais les images des caméras de surveillance l'ont enfoncé, selon les enquêteurs. Au cours de la procédure, d'autres plaignants se sont présentés au commissariat, se déclarant victimes des agissements du prévenu. Parmi elles, son voisin Moussa Fall, qui l’accuse d'avoir volé son IPhone 14 Pro Max. Disant bien connaître A. Fofana, il dit ne l'avoir pas poursuivi quand il a arraché son téléphone.



À la barre hier, Abdoulaye Fofana a nié fermement avoir participé à l'agression de Daouda Diop. « Je viens de le voir pour la première fois ». Je n'ai pas participé à son agression. » Même confondu aux images des vidéos de surveillance, il n'a pas varié dans ses dénégations. Concernant le vol de l'iPhone 14 Pro Max, il dira l'avoir ramassé au moment où la partie civile, Moussa Fall, se battait : « Il se battait avec quelqu'un et le téléphone est tombé. » Je l'ai ramassé avant de le vendre à 100 000 FCfa ».



L'avocat du commerçant Daouda Diop a réclamé 7 millions FCfa. Mais, selon L’Observateur, le procureur de la République a requis la relaxe sur les accusations de vol avec usage de véhicule. À en croire le Maître des poursuites, il n'y a pas assez de preuves pour entrer en condamnation. Concernant le vol de téléphone portable, le parquet a requis contre lui 2 ans, dont 6 mois ferme. Finalement, conformément au réquisitoire du parquet, le prévenu a été relaxé des faits de vol au préjudice de Daouda Diop et condamné à 6 mois ferme pour vol à l'encontre de Moussa.