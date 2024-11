Agnam – Farba vole la vedette à Sonko : « Si j'avais su que tu allais passer à Agnam…  Je ferais… »

C'est devant une foule acquise à sa cause, scandant " Farba avec Farba" que l'ex-député, maire d'Agnam a pris la parole pour répondre à la tête de liste du Pastef, Ousmane Sonko. « Si j'avais su que tu allais passer à Agnam, j'allais mobiliser la population avec les tee-shirts de Macky Sall pour te démontrer que tu ne représentes rien à Agnam. » Farba Ngom d'ajouter : « Agnam est une propriété privée et la clé d'Agnam est dans ma poche. Les populations ont fabriqué les serrures avec des clefs et me les ont remises, raille Farba.



« Tu as été mal conseillé, car tu as mis deux investis, deux fils de Ourossogui dans le département, car tu voulais combattre Moussa Bocar Thiam, mais Moussa va les battre », martèle l'ex-député qui organisait, ce jeudi 14 novembre, un grand meeting au nom de "Takku Wallu" dans son fief à Agnam.