Afrobasket féminin 2019 : Dans l’ombre de Maimouna Diarra et Fatou Babou Diagne, les « gardiennes » de la Tanière

Particulièrement présente lors du match décisif contre l’Egypte Maimouna Diarra (10 pts, 8 rebonds défensifs et 2 offensifs, 1 contre), le pivot des « Lionnes » 28 ans pour 1m98, fait très bien le job comme on aime à le dire sans le jargon du basketball. Mais, force est de reconnaitre qu’elle est bien suppléée dans cet exercice par l’autre tour de contrôle de la Tanière : Fatou Diagne Babou (Pivot), 23 ans,1m95 (Purdue University, USA.)

D’apparence assez introvertie en dehors du parquet, Maimouna Diarra, la joueuse de CDB Clarinos De La Laguna (Espagne), n’en demeure pas moins redoutable et coriace lorsqu’il s’agit de défendre son panier. Avec une déjà belle moyenne de : 7 pts et 9.5 rebonds par match(8 rebonds offensifs, 4 pts contre la Cote d’Ivoire)Maimouna tient bien son rôle dans cet Afrobasket.

Pendant ce temps, celle qui découvre les joies et péripéties d’un Afrobasket, Fatou Diagne Babou, semble déjà avoir pris ses marques avec les « Lionnes » : Une moyenne de 6.5 pts et 9 rebonds par match (5pts et 9 rebonds contre la Cote d’Ivoire, 8pts et rebonds contre l’Egypte.) Par ailleurs, Babou peut se targuer d’être la meilleure sur le plan des Block Shots (4 contres déjà réussi) pour seulement 2 fautes personnelles commises.

Accumulant 18.9 minutes de jeu en moyenne, Maimouna Diarra, le pivot des « Lionnes » se positionne à la deuxième place de meilleures « rebondeuses » avec 19 rebonds pris (17 défensifs et deux offensifs) devancé par la Mozambicaine Tamara Seda (24 rebonds, 14 défensifs et 10 offensifs.)

Très utiles dans les phases défensives, Maimouna Diarra et Fatou Diagne Babou, savent bloquer, gêner, contrer, dissuader l’adversaire grâce à leur grande taille (1m98 et 1m95) et leur agressivité. Une agressivité dans le bon sens du terme, qu’elles partagent, faisant de la défense sénégalaise un « mur infranchissable ! »