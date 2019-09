Afrique Jeunes influents : Les sénégalais Halima Gadji et Ismaila Badji, désignés parmi les 35 jeunes

L’Association Africa 3535 anciennement connu sous le nom Francophonie 3535 a publié la liste annuelle de sélection des 35 jeunes qui font bouger l’Afrique. Pour cette année, ils ont décidé de porté leur choix au Sénégal sur Ismaila Badji dans la catégorie Plaidoyer et Action Communautaire. Cette initiative sélectionne rigoureusement 35 jeunes issus de toute l’Afrique ayant moins de 35 ans et qui ont à leurs actifs des réalisations remarquables dans leurs secteurs respectifs et dans leur communauté. Découvert par le Grand Public en septembre 2018, après son immersion dans le monde de la littérature, Ismaila Badji a été récemment honoré par le Grand Prix Littéraire d’Afrique pour son ouvrage “Solutions pour la Jeunesse Africaine “ catégorie « meilleur essai » qui a été un franc succès pour le jeune auteur qui a écoulé presque 2000 copies au niveau mondial en l’espace d’une année. Cette production littéraire qui témoigne de son engagement pour l’épanouissement de la jeunesse Africaine lui a également valu un autre trophée décerné par les Prix Ragnèe catégorie “Jeunesse Active” en Janvier 2019. L’autre distinction concerne Halima Gadji.

Cette actrice Maroco/sénégalaise découverte dans pas mal de séries diffusées sur canal plus a fini de faire parler d’elle dans la série très controversée de « maitresse d’un homme marié » ou elle incarnait le rôle de Mareme Dial. Elle est l’une des actrices du moment. Son rôle à polémique dans la série diffusée au Sénégal a fini d’asseoir sa notoriété. Avec cette distinction, le Sénégal peut compter sur ses fils pour le pousser à aller plus en avant...