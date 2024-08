Affectations de magistrats à Tamba: Quand Juan Branco persifle le juge Maham Diallo et Cie

Juste après la publication de la liste des affectations et autres changements au sein du conseil supérieur de la magistrature ce vendredi, l’avocat franco-espagnol, Juan Branco fait un post sur les réseaux. L’objectif ne semble pas anodin. La publication de cette photo où apparaît ce bâtiment sur lequel il est écrit « TAMBACOUNDA ». Certainement, un clin d’œil aux magistrats Omar Maham Diallo, Abdou Karim Diop et Mamadou Seck affectés à la cour d’appel de Tambacounda.





L’avocat se rappelle peut-être de son aventure judiciaire au Sénégal. Il a fait l’objet d’un mandat d'arrêt qui porte sur des « crimes et délits » en lien avec les troubles engendrés par l'affaire Sonko au début du mois de juin. Juan Branco s'est d'abord attiré les foudres de la justice Sénégalaises en annonçant, le 22 juin 2023, avoir déposé une plainte en France et une demande d’enquête à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye contre Macky Sall, le président sénégalais, qu'il accuse de crimes contre l’humanité.