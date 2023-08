Affaires Sonko/Branco: pour leur 1ère sortie, les avocats de l’Etat du Sénégal bottent en touche la campagne de dénigrement

Aux grands maux, les grands remèdes. Lors de leur première sortie médiatique dans l’affaire Ousman Sonko et Branco, le pool d'avocats qui défend les intérêts de l’Etat du Sénégal ont lavé à grande eau les institutions du pays. Dans un point de presse organisé ce 24 août 2023 dans un hôtel de la place, les avocats de l’Etat ont voulu attirer l’attention de l’opinion nationale et internationale sur cette affaire qui secoue le pays depuis mars 2021.



Les objectifs étaient clairs et fixés dès l’entame de leur propos. Ainsi l’objectif de ce point de presse était double. « Il cherche d’abord à informer l’opinion nationale et internationale sur des faits qui font l’actualité judiciaire au Sénégal; il s’agit ensuite de rétablir la vérité juridique et mettre à nu une campagne internationale de dénigrement de l’Etat du Sénégal , de son système démocratique et de ses institutions par des individus qui se sont mis en marge de la légalité » lance dès l'entame de son propos Adama Fall l’un des avocats de l’Etat.



À cet effet, dans leur déclaration, le pool d’avocats de l’État du Sénégal est revenu largement sur l’affaire Sonko et Branco et les charges qui ont été retenues contre ses derniers tout en « rétablissant la vérité juridique ».