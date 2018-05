Affaire du terrain Alassane Ndiaye Alou de la Médina / Le sous-préfet Djiby Diallo précise : " La délibération concerne le terrain du Jaraaf et non celui de Alassane Ndiaye Alou "

En point de presse ce matin, le Sous-préfet de Dakar-Plateau, Djiby DIALLO, a apporté des éclaircissements aux jeunes de la localité sur l'affaire du terrain Alassane Ndiaye Alou.

Selon le Sous-préfet, la délibération de 2014 portant sur la pose du gazon synthétique porte bien le terrain du Jaraaf. "

Poursuivant ses explications, Djiby Diallo fait remarquer que " ni le directeur de l'école Alassane Ndiaye Alou, ni l'inspecteur d’académie de l'éducation et de la formation de Dakar-Plateau, encore moins le sous-préfet n'ont été informés de cet objectif du maire consistant à poser du gazon synthétique dans un établissement public. "

Le Sous-préfet estime par ailleurs que cette attitude tend à privatiser l'établissement public en lui conférant une destination à but lucratif au détriment de la jeunesse et des élèves, ce qui ne se fera jamais...