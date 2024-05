Affaire du Boeing 737 de Transair affrété par Air Sénégal : Ce que l’on sait de l’arrivée des passagers à Bamako et de leurs « indemnisations »…

Une cinquantaine de maliens ont atterri sur le tarmac de l’aéroport de Bamako ce vendredi aux environs de 20h. « Rendons encore grâce à Dieu », dit l'un d’entre eux qui, au moment de l’accident du Boeing 737 de Transair affrété par Air Sénégal, pensait déjà être dans l’autre monde.

À leur arrivée apprend-on, « une dame est venue pour leur donner le reliquat de leur indemnité. » Reliquat?

La dame en question s’est d’ailleurs exprimée dans une vidéo : « Je suis Clarice Diallo, la représentante d’Air Sénégal à Bamako. Suite aux instructions du ministère des transports aériens du Sénégal et de notre direction générale, les passagers du vol HC 301 sont arrivés dans de très bonnes conditions. Nous les avons accueillis au pied de l’avion et nous les avons informés que le reliquat de leurs indemnisations sera disponible à partir de ce samedi matin au niveau de l’agence de Bamako. Là où je vous parle, les indemnisations sont toujours en cours. Malheureusement hier lorsque l’avion a atterri, nous n’avions pas pu les leur donner parce que les banques étaient déjà fermées… »



Cependant, la question que se pose notre interlocuteur qui fait partie des passagers, est de savoir est-ce qu’il était nécessaire de leur donner une modique somme de 40.000 francs dans cadre de la prise en charge et attendre leur arrivée dans leur pays pour leur donner « un reliquat ».

« Pourquoi n'avoir pas donné globalement les 150.000 que le ministre leur avait instruit de nous donner? », a estimé G.B qui s’interroge d’ailleurs sur les réelles motivations des autorités de donner toute la somme que la tutelle avait recommandée.



À son arrivée sur les lieux pour récupérer le reliquat, G.B a même été reconnu par la dame qui l’a accueilli : « c’est vous qui étiez sur la vidéo? » interrogeait-elle le citoyen malien qui lui répond : « Oui, c’est bien moi qui parlais sur la vidéo… » En effet, c’est cette vidéo virale dans laquelle nous interviewons le sieur Baïdy qui s’étonnait de recevoir 40.000 francs CFA la place des 150.000 francs CFA.

Dans ses interrogations, notre interlocuteur se posait une serie de questions, notamment : « est-ce que réellement cette somme avancée par le ministre constitue l’indemnisation dont devait s’acquitter la compagnie? Avait-elle besoin de recevoir des instructions du ministère pour accomplir son devoir qui est de combler le préjudice subi par des clients? »



Toutefois, il informe avoir reçu la somme de 110.000 francs CFA ce samedi à l’agence de Air Sénégal à Bamako...