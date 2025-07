Affaire "Yoor-Yoor" : Plainte déposée contre Serigne Saliou Gueye après des révélations sur la mobilisation de soutien à Farba Ngom

Le pool d'avocats de Farba Ngom, composé de Me Baboucar Cissé, Me Alassane Cissé, Me Abdou Dialy Kane, Me El Hadji Oumar Youm et Me Doudou Ndoye, a déposé plainte ce mercredi. La plainte vise le Directeur de publication du quotidien « Yoor-Yoor », Serigne Saliou Gueye, et a été déposée auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar, ainsi que devant la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC).



Des "fausses nouvelles" et une "atteinte à l'honneur" dénoncées

Selon le communiqué des avocats, leur client a eu "la désagréable surprise de découvrir ledit article qui, en sus de constituer une diffusion de fausses nouvelles, porte foncièrement atteinte à son honneur et à sa considération."



Les avocats tiennent à préciser plusieurs points :



Farba Ngom est actuellement en détention préventive à la Maison d’Arrêt et de Correction de Rebeuss, et son état de santé est "plus qu’inquiétant" en raison de son incarcération.

Il n'est "guère le Maire de Ourossogui où la prétendue marche a été organisée, mais celui d'Agnam".

"En conséquence, il n’est ni de près ni de loin lié à l’organisation d’une telle manifestation, à telle enseigne que son image a été ternie par le journal Yoor-Yoor."

Les avocats affirment que leur client "n’a point et ne peut décaisser la somme de 1 milliard de francs CFA comme le soutient le sieur Serigne Saliou Gueye".