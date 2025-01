Affaire Tabaski Ngom : Trois dossiers explosifs réunis sous le marteau de la justice

Le scandale financier impliquant Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, continue de secouer les hautes sphères. Comme le rapporte L’Observateur, le parquet financier vient de franchir un cap majeur en ordonnant la jonction de trois procédures distinctes mais étroitement liées. Un juge d’instruction a été désigné pour démêler les fils de ce dossier tentaculaire, et les premières inculpations pourraient tomber dès ce jeudi.







Un scandale à tiroirs







Au cœur de cette affaire, Tabaski Ngom, ancienne comptable de l’Aprosi (Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels), est accusée de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Selon L’Observateur, elle aurait mis en place un réseau de transactions financières douteuses en collaboration avec Mor Guèye, patron des entreprises Sen-Setal et Webeom.Sen, et Momath Ba, ancien directeur de l’Aprosi.







Tabaski Ngom aurait utilisé un stratagème bien huilé : émettre des chèques à l’ordre de Mor Guèye, qui encaissait des commissions en échange de services financiers opaques. Acculé par ces accusations, Mor Guèye a été arrêté à Saly par la Brigade de recherches avant d’être transféré à Dakar. Malgré ses démentis, il a été placé en garde à vue, tout comme Tabaski Ngom.







De son côté, Momath Ba, convoqué lundi par la Division des investigations criminelles (DIC), a également été mis en garde à vue après une audition longue et éprouvante. Les enquêteurs affirment avoir réuni des « indices graves et concordants » contre lui.







Un trio face à la justice







Face à l’ampleur de ce scandale, le parquet financier a décidé d’unir ces trois dossiers en une seule procédure, mettant en lumière leur « lien de connexité ». Cette jonction permettra de clarifier le rôle de chacun des protagonistes dans ce que certains qualifient déjà de « carnage financier », tout en identifiant les éventuelles complicités au sein de l’ancien régime.







Le juge d’instruction désigné a pris connaissance du dossier, dont le volume reflète la complexité de l’affaire. Selon les informations obtenues par L’Observateur, Tabaski Ngom et ses co-accusés seront entendus ce jeudi. Les chefs d’accusation, notamment le détournement de fonds publics, leur seront signifiés, ouvrant potentiellement la voie à une inculpation formelle.







Les répercussions d’un scandale d’État







Ce dossier, extrêmement médiatisé, ébranle les fondations de l’administration publique et met en lumière des pratiques de gestion douteuses. Le parquet financier, qui semble déterminé à faire toute la lumière sur cette affaire, ne compte pas en rester là. Il a déjà pris des mesures conservatoires et pourrait élargir l’enquête à d’autres figures influentes de l’ancien régime.







Pour Tabaski Ngom, qui a tenté de rejeter la faute sur ses collaborateurs, l’étau judiciaire se resserre inexorablement. Quant à Mor Guèye et Momath Ba, ils devront répondre de leurs actes dans ce dossier qui s’annonce comme l’un des plus explosifs de l’histoire récente du Sénégal.







L’opinion publique, déjà marquée par une série de scandales financiers, attend avec impatience de connaître les conclusions de cette enquête tentaculaire. Pour l’heure, une chose est sûre : le parquet financier entend aller au bout de sa mission, quitte à mettre à nu des réseaux de corruption profondément enracinés.