Affaire Madiambal Diagne : Mabintou et Mohamed Diagne libérés sous bracelet électronique

La Chambre d’accusation financière a ordonné ce lundi la libération provisoire de Mabintou Diagne et de son fils Mohamed, dans le cadre du dossier impliquant le patron du Groupe Avenir Communication. Selon leur conseil, Me Ousmane Thiam, Mabintou Diagne, épouse du journaliste Madiambal Diagne, ainsi que leur fils Mohamed Diagne, ont obtenu une liberté provisoire assortie d’un contrôle judiciaire par bracelet électronique. Une mesure qui permet aux deux prévenus de quitter leur lieu de détention tout en restant sous surveillance électronique.