Kaffrine : « Des villages toujours dans le noir malgré un financement de 37 milliards annoncés », regrette TAS

Le député Thierno Alassane Sall a exprimé son indignation face à un scandale financier de 37 milliards de FCFA impliquant l’Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale (ASER) et la société espagnole AEE Power EPC. Accompagné du député Adama Diallo et du chroniqueur Abdou Nguer, il a effectué une tournée dans la région de Kaffrine, plus particulièrement dans les villages de Yalale Diacké, Sombe Diacké, Beussal Wolof, entre autres, pour constater l’état d’avancement des projets d’électrification rurale.







Selon Thierno Alassane Sall, les populations qui sont dans le département de Birkilane dans la région de Kaffrine n’ont pas bénéficié du financement de l’électrification rurale, malgré les 37 milliards de FCFA décaissés par la banque Santander. « Il s’agit de l’argent public, et il est inadmissible que les populations soient privées de ce droit fondamental qu’est l’accès à l’électricité », a-t-il dénoncé.







Le député a souligné que ses collègues de la majorité à l’Assemblée nationale n’ont pas répondu à son invitation pour participer à cette tournée. Ce qui prouve qu’ils ne sont « pas intéressés par la transparence dans la gestion des fonds publics. » Il a également dénoncé le fait que les autorités actuelles tentent d’étouffer l’affaire et de faire croire aux Sénégalais que tout va bien.







Thierno Alassane Sall a interpellé le Directeur Général de l’ASER, Jean Michel Sène, sur la gestion des fonds alloués à l’électrification rurale. Il a demandé aux autorités de prendre des mesures pour éclaircir cette affaire et de punir les responsables de ce scandale financier .







Il est à rappeler que les villages concernés par ce scandale sont situés dans les régions de Kaffrine, Kédougou, Louga, Saint-Louis et Tambacounda. Le projet d’électrification rurale visait à électrifier 1 740 villages, mais les populations n’ont pas bénéficié de ce financement. TAS a annoncé qu’il va continuer à dénoncer ce scandale et à demander des comptes aux autorités compétentes. « C’est un scandale des scandales », a-t-il conclu.

