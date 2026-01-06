Yeumbeul- Addiction aux paris sportifs : un marchand ambulant retrouvé pendu dans un enclos , l’ombre des paris sportifs plane sur le drame


Yeumbeul- Addiction aux paris sportifs : un marchand ambulant retrouvé pendu dans un enclos , l’ombre des paris sportifs plane sur le drame
Le quartier Layenne de Yeumbeul-Sud a été le théâtre d’une découverte macabre qui a plongé les habitants dans la stupeur. Un marchand ambulant de 28 ans a été retrouvé pendu, hier en début d’après-midi, dans un enclos situé sur la terrasse d’un bâtiment R+1. Pour l’heure, la thèse du suicide est privilégiée, en attendant les conclusions de l’autopsie ordonnée à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, rapporte L’Observateur.
 
Selon le récit du quotidien, il était environ 15 heures lorsque Fallou K., agent de suivi logistique, monte sur la terrasse de la maison afin de passer un appel téléphonique à l’abri du bruit. Téléphone collé à l’oreille, il arpente les lieux du regard. En s’approchant de l’enclos installé sur la terrasse, il jette un coup d’œil à l’intérieur et se retrouve face à une scène d’horreur : un corps humain suspendu dans le vide, un long câble de télévision solidement noué autour du cou.
 
Sous le choc, il interrompt immédiatement sa communication et s’approche davantage. Il reconnaît alors Amadou F., son cohabitant. L’alerte est aussitôt donnée. Les cris attirent les occupants de la maison et les voisins. Très vite, la terrasse se remplit. À l’identification du corps, pleurs et cris de douleur déchirent le silence, tandis que certains alertent la police de Yeumbeul-Sud, qui se rend sans délai sur les lieux, précise L’Observateur.
 
Les parents du défunt, interrogés par les forces de l’ordre, confirment l’identité de la victime. Le jeune homme portait un maillot blanc et un pantalon rouge. Les premiers constats n’ont révélé aucune trace de lutte, renforçant la piste du suicide. Les enquêteurs ont toutefois relevé la présence d’un banc en bois, que le défunt aurait utilisé pour mettre fin à ses jours.
 
Après les constatations d’usage, le corps d’Amadou F. a été acheminé à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff (ex-Hoggy) pour les besoins de l’autopsie. Si la pendaison volontaire demeure, à ce stade, l’hypothèse principale, les résultats médico-légaux devront préciser les circonstances exactes du décès, souligne L’Observateur.
 
Après l’enlèvement du corps, des proches du défunt ont confié aux enquêteurs que le jeune marchand ambulant s’adonnait intensément aux paris sportifs. « Il y était devenu accro », a témoigné l’un d’eux, laissant planer le soupçon d’une détresse psychologique liée à cette dépendance.
 
Mardi 6 Janvier 2026
