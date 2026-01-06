Pornographie « Made in Senegal » : 152 vidéos, des millions en jeu …plongée dans les dessous d’une filière clandestine démantelée par la gendarmerie


Pornographie « Made in Senegal » : 152 vidéos, des millions en jeu …plongée dans les dessous d’une filière clandestine démantelée par la gendarmerie
Derrière l’écran, une industrie souterraine prospérait en toute discrétion. Une filière de production et de diffusion de films pornographiques dits « locaux », opérant sous l’étiquette sulfureuse du « Made in Senegal », vient d’être mise à nu par la Brigade de recherches de Keur Massar. Une enquête de longue haleine, marquée par l’infiltration, qui a conduit à l’arrestation de plusieurs acteurs clés de ce réseau tentaculaire.
 
Selon Libération, qui révèle les secrets de cette affaire, six personnes ont été arrêtées puis déférées hier au parquet de Pikine-Guédiawaye. Il s’agit de Modou Seck , se présentant comme commerçant, décrit comme recruteur et acteur central du réseau ; Ibrahima Diop (30 ans), monteur-photographe, se disant basketteur ; Mariama Ka (36 ans), commerçante domiciliée à Thiaroye ; la Nigériane Onugbu Lobth (29 ans), résidant à Yoff ; la Congolaise Aissatou Cissokho (26 ans), demeurant à Ouakam ; ainsi qu’un autre mis en cause interpellé dans le cadre de l’enquête.
 
Les suspects sont poursuivis pour association de malfaiteurs, proxénétisme, collecte et diffusion d’images à caractère personnel, menaces, chantage, mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que pour défaut de carnet sanitaire, précise Libération.
 
L’enquête a révélé que Modou Seck s’était lié à deux administrateurs de sites pornographiques, opérant sous pseudonymes et basés en Europe. Ces derniers géraient notamment les plateformes Nandité.com et Nexna.com, déjà dans le viseur de la Division spéciale de la cybersécurité (DSC), qui avait auparavant procédé à des arrestations dans un dossier connexe.
 
Toujours selon Libération, Modou Seck a fait la connaissance des administrateurs des sites via Mariama Ka, identifiée comme prostituée. Le réseau reposait sur une organisation bien huilée : les administrateurs étrangers finançaient intégralement les productions, tandis que Modou Seck se chargeait du recrutement des acteurs et actrices, majoritairement issus du milieu de la prostitution. Ibrahima Diop, quant à lui, assurait les tournages et le montage des vidéos, réalisées dans des appartements meublés loués pour l’occasion.
 
Les communications et le recrutement se faisaient essentiellement via Instagram. Une certaine « Chacha » y jouait un rôle clé, approchant des « débutantes » et « débutants » attirés par la promesse de rémunérations en échange de leur participation à des films pornographiques.
 
L’affaire a éclaté à la suite d’un renseignement faisant état du partage de vidéos intimes sénégalaises sur des plateformes pornographiques. Les gendarmes ont alors opté pour une stratégie d’infiltration : une femme gendarme s’est fait passer pour une actrice potentielle, ce qui a permis, dans un premier temps, l’arrestation de Modou Seck.
 
L’exploitation de son téléphone portable a été édifiante. Les enquêteurs y ont découvert 152 vidéos pornographiques « locales ». L’analyse de ces contenus a montré que la majorité des acteurs et actrices étaient de nationalité sénégalaise, mais aussi congolaise et nigériane. Certaines vidéos mettaient en scène des partouzes, parfois avec des actrices cagoulées, tandis que des hommes, dont Modou Seck, apparaissaient à visage découvert.
 
Face aux enquêteurs, Modou Seck a reconnu avoir amassé des dizaines de millions de FCFA grâce à ses activités d’acteur et de recruteur. Sa collaboration a permis l’interpellation progressive des autres membres du réseau et la réalisation de perquisitions jugées fructueuses.
 
Chez Ibrahima Diop, les gendarmes ont saisi du matériel de tournage, un gode noir visible dans certaines vidéos, ainsi que des préservatifs et divers produits utilisés lors des séances. Libération souligne enfin que plusieurs acteurs, actrices et recruteurs, formellement identifiés, sont toujours activement recherchés dans le cadre de cette enquête, qui pourrait connaître de nouveaux rebondissements.
Autres articles
Mardi 6 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Attaques tous azimuts, Pressions, Pastef, critiques et ambitions cachées : pourquoi El Malick Ndiaye est sous le feu croisé

Attaques tous azimuts, Pressions, Pastef, critiques et ambitions cachées : pourquoi El Malick Ndiaye est sous le feu croisé - 06/01/2026

Véhicules des députés / GMS enfonce le clou:

Véhicules des députés / GMS enfonce le clou: " Je ne connais ni la marque ni le prix de la voiture que l'Assemblée nationale s'apprête à mettre à ma disposition" - 06/01/2026

Yeumbeul- Addiction aux paris sportifs : un marchand ambulant retrouvé pendu dans un enclos , l’ombre des paris sportifs plane sur le drame

Yeumbeul- Addiction aux paris sportifs : un marchand ambulant retrouvé pendu dans un enclos , l’ombre des paris sportifs plane sur le drame - 06/01/2026

Guédiawaye : le prédateur de Keur Mbaye Fall lourdement condamné, 7 ans de prison ferme pour actes contre nature sur un mineur

Guédiawaye : le prédateur de Keur Mbaye Fall lourdement condamné, 7 ans de prison ferme pour actes contre nature sur un mineur - 06/01/2026

Fête, drogue et mort brutale : « d’un geste brusque, il se lève et se met à mâcher sa langue » …Une fête privée vire au drame sous l’effet des drogues

Fête, drogue et mort brutale : « d’un geste brusque, il se lève et se met à mâcher sa langue » …Une fête privée vire au drame sous l’effet des drogues - 06/01/2026

Kaffrine : « Des villages toujours dans le noir malgré un financement de 37 milliards annoncés », regrette TAS

Kaffrine : « Des villages toujours dans le noir malgré un financement de 37 milliards annoncés », regrette TAS - 05/01/2026

Dysfonctionnements dans la filière arachide : Le PM Ousmane Sonko instruit le ministre du Commerce de prendre les mesures de correction

Dysfonctionnements dans la filière arachide : Le PM Ousmane Sonko instruit le ministre du Commerce de prendre les mesures de correction - 05/01/2026

Maduro est arrivé au tribunal de New York pour sa première comparution après sa capture

Maduro est arrivé au tribunal de New York pour sa première comparution après sa capture - 05/01/2026

Affaire Madiambal Diagne : Mabintou et Mohamed Diagne libérés sous bracelet électronique

Affaire Madiambal Diagne : Mabintou et Mohamed Diagne libérés sous bracelet électronique - 05/01/2026

Véhicules des députés :76 Prado ,zéro clarté ? la répartition qui ravive le soupçon et met l’Assemblée nationale sous pression

Véhicules des députés :76 Prado ,zéro clarté ? la répartition qui ravive le soupçon et met l’Assemblée nationale sous pression - 05/01/2026

Aprosi et Chambre de commerce de Ziguinchor : des audits explosifs, la Justice saisie

Aprosi et Chambre de commerce de Ziguinchor : des audits explosifs, la Justice saisie - 05/01/2026

Horreur à Sendou : une nuit de fête virée au cauchemar pour une fillette de 10 ans

Horreur à Sendou : une nuit de fête virée au cauchemar pour une fillette de 10 ans - 05/01/2026

Hélicos, forteresse et animaux de compagnie: le récit du raid américain contre Maduro

Hélicos, forteresse et animaux de compagnie: le récit du raid américain contre Maduro - 04/01/2026

​CAN 2025 – Huitièmes de finale : Le Sénégal surpris d’entrée, mais porté par Gueye, Mané et Mbaye ( 3buts à 1)

​CAN 2025 – Huitièmes de finale : Le Sénégal surpris d’entrée, mais porté par Gueye, Mané et Mbaye ( 3buts à 1) - 03/01/2026

Attaque américaine contre le Venezuela: ce que l'on sait

Attaque américaine contre le Venezuela: ce que l'on sait - 03/01/2026

Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts

Parasel (Kaolack): Le bilan de l’accident passe à 5 morts - 03/01/2026

Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs

Accident mortel à Parasel (Kaolack) : Les habitants brûlent des pneus pour réclamer des ralentisseurs - 03/01/2026

Justice : Nicolas Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis pour narcoterrorisme

Justice : Nicolas Maduro et son épouse inculpés aux États-Unis pour narcoterrorisme - 03/01/2026

Trump annonce que Maduro a été

Trump annonce que Maduro a été "capturé et exfiltré" du Venezuela - 03/01/2026

Menaces, couteau , Du live TikTok à la cellule : quand la politique dérape en menaces entre militant pastef et nationaliste

Menaces, couteau , Du live TikTok à la cellule : quand la politique dérape en menaces entre militant pastef et nationaliste - 03/01/2026

Parasel: Une collision entre un 'Cheikhou Cherif' et un Tiak Tiak fait 4 morts et plusieurs blessés (bilan provisoire)

Parasel: Une collision entre un 'Cheikhou Cherif' et un Tiak Tiak fait 4 morts et plusieurs blessés (bilan provisoire) - 02/01/2026

Bilan d’un an de la Presidence de L'AN : recrutements jugés fictifs , dotation mensuelle de 5 000 litres de carburant , opacité persistante … Le député de Pastef Mouramani Kaba Diakité met en cause la gestion d’El Malick Ndiaye

Bilan d’un an de la Presidence de L'AN : recrutements jugés fictifs , dotation mensuelle de 5 000 litres de carburant , opacité persistante … Le député de Pastef Mouramani Kaba Diakité met en cause la gestion d’El Malick Ndiaye - 02/01/2026

Assemblée nationale ,Népotisme, gabegie : le « cuisinier personnel à un million » d’El Malick payé par l’Assemblée … quand un député Pastef charge le président de l’Assemblée

Assemblée nationale ,Népotisme, gabegie : le « cuisinier personnel à un million » d’El Malick payé par l’Assemblée … quand un député Pastef charge le président de l’Assemblée - 02/01/2026

72 heures des Journées culturelles de Passy : le PM Ousmane Sonko s’attaque aux “dilapidateurs” des richesses nationales

72 heures des Journées culturelles de Passy : le PM Ousmane Sonko s’attaque aux “dilapidateurs” des richesses nationales - 01/01/2026

Bébé de l’Année : l’hôpital militaire de campagne de Goudomp enregistre la naissance d’un garçon

Bébé de l’Année : l’hôpital militaire de campagne de Goudomp enregistre la naissance d’un garçon - 01/01/2026

Entretien avec Seydou Gueye après le discours du PR: « PASTEF au terme de 2025, c’est une triple panne de projet, de méthode et de leadership »

Entretien avec Seydou Gueye après le discours du PR: « PASTEF au terme de 2025, c’est une triple panne de projet, de méthode et de leadership » - 31/12/2025

Discours de fin d’année : Diomaye, entre bilan de « vérité » et ambitions pour 2026

Discours de fin d’année : Diomaye, entre bilan de « vérité » et ambitions pour 2026 - 31/12/2025

[🛑DIRECT] MESSAGE A LA NATION | SON EXCELLENCE BASSIROU DIOMAYE DIAKHAR FAYE

[🛑DIRECT] MESSAGE A LA NATION | SON EXCELLENCE BASSIROU DIOMAYE DIAKHAR FAYE - 31/12/2025

Électricité : La Senelec annonce une baisse de 10 % des tarifs, à partir du 1er janvier 2026

Électricité : La Senelec annonce une baisse de 10 % des tarifs, à partir du 1er janvier 2026 - 31/12/2025

Discours à la nation : Pétrole, vie chère, répression - ce que le peuple exige du président Diomaye

Discours à la nation : Pétrole, vie chère, répression - ce que le peuple exige du président Diomaye - 31/12/2025

RSS Syndication