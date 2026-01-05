Aprosi et Chambre de commerce de Ziguinchor : des audits explosifs, la Justice saisie


Les structures publiques et consulaires de Ziguinchor sont au cœur d’un scandale financier d’ampleur, après des audits déclenchés par le ministre du Commerce et de l’Industrie, Dr Serigne Guèye Diop. Selon le quotidien Libération, les conclusions de ces missions de contrôle font état de graves manquements et de détournements particulièrement sérieux, au point que les dossiers ont déjà atterri sur la table de la Justice.

 

D’après Libération, le ministre avait annoncé la couleur lors de son dernier passage en Commission parlementaire pour la défense de son budget. Face aux députés, Dr Serigne Guèye Diop avait confirmé avoir ordonné des missions d’audit à la suite d’accusations de malversations financières visant à la fois l’Agence d’appui et de promotion des sites industriels (Aprosi) et la Chambre de commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Ziguinchor.

 

S’agissant de l’Aprosi, les premières conséquences administratives sont déjà tombées. Amadou Guèye, dont la gestion était mise en cause, a été relevé de ses fonctions. Mais, selon des sources concordantes citées par Libération, l’affaire est loin d’être close. Les audits réalisés seraient particulièrement accablants, et les conclusions ont été transmises aux autorités compétentes pour suites judiciaires.

 

Le rapport de la Commission parlementaire, obtenu par Libération, confirme ces révélations. Le document indique que, concernant l’Aprosi, le ministre a clairement informé les députés « qu’un audit a été achevé, mettant en évidence de graves manquements. Le rapport a été transmis aux autorités compétentes et la Justice est en train de travailler pour faire toute la lumière sur cette affaire ».

 

La situation apparaît tout aussi préoccupante au niveau des Chambres de commerce. Toujours selon Libération, Dr Serigne Guèye Diop a annoncé devant les parlementaires qu’une réforme législative est en préparation. Celle-ci vise à garantir l’indépendance des Chambres, limiter la concentration des pouvoirs, encadrer plus strictement les responsabilités des présidents et instaurer des mécanismes de révocation en cas de faute grave.

 

Plus grave encore, le rapport d’audit concernant la Chambre de commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Ziguinchor ferait état de détournements particulièrement graves. Selon le document cité par Libération, l’option d’une ouverture d’information judiciaire est envisagée afin de permettre à l’Agence judiciaire de l’État d’engager les actions nécessaires.

 

Dans la foulée, le ministre a également annoncé l’organisation prochaine d’élections pour le renouvellement des instances dirigeantes, dans une volonté affichée d’assainir la gouvernance et de tourner la page des pratiques décriées.

Lundi 5 Janvier 2026
