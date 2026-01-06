Fête, drogue et mort brutale : « d’un geste brusque, il se lève et se met à mâcher sa langue » …Une fête privée vire au drame sous l’effet des drogues


Fête, drogue et mort brutale : « d’un geste brusque, il se lève et se met à mâcher sa langue » …Une fête privée vire au drame sous l’effet des drogues
Ce qui devait être un moment de réjouissance pour célébrer l’entrée dans la nouvelle année s’est transformé en une tragédie glaçante à la Sicap Liberté 5. Dans un appartement meublé loué pour la circonstance, la mort brutale d’un jeune homme a mis à nu les dangers d’une consommation incontrôlée de substances psychotropes, plongeant familles et voisins dans la stupeur.
 
Selon L’Observateur, qui relate les faits dans son édition de ce mardi 6 janvier, huit jeunes âgés de 16 à 23 ans — pour la plupart élèves et mécaniciens — avaient déboursé la somme de 130 000 FCFA pour louer un appartement le temps d’une journée afin de fêter le Nouvel An. L’ambiance se voulait festive et privée, loin des regards indiscrets. Mais très vite, la soirée a pris une tournure dramatique après l’introduction de drogues dures et de chanvre indien.
 
D’après les informations rapportées par L’Observateur, le groupe a consommé du chanvre indien ainsi qu’une pilule d’ecstasy rose, connue dans le milieu sous le nom de « Tik-Tok ». La victime, Baye Cheikh, domicilié à la rue 6 de la Médina, aurait fumé plusieurs joints avant d’ingérer une demi-pilule d’ecstasy. Le reste de la substance aurait été partagé entre ses amis, dissoute dans une tasse pour une consommation collective.
 
Quelques minutes seulement après la prise de ces produits, le jeune homme commence à montrer des signes alarmants. « Dix minutes plus tard, Baye Cheikh commence à se plaindre de maux de tête soutenus. Puis, d’un geste brusque, il se lève et se met à mâcher sa langue », rapportent les sources du quotidien du Groupe Futurs Médias, décrivant une scène de panique au sein de l’appartement.
 
Malgré l’intervention de ses camarades, impuissants face à la détérioration rapide de son état, puis l’arrivée des sapeurs-pompiers de Dieuppeul, Baye Cheikh n’a pas pu être réanimé. La police, alertée, a effectué un constat sur les lieux, où des résidus de drogue ainsi que du matériel de consommation ont été découverts, confirmant la piste d’une overdose ou d’une réaction toxique sévère.
 
Une autopsie a été ordonnée afin de déterminer avec précision les causes du décès. En attendant les résultats, l’enquête suit son cours. Les amis de la victime ont été placés en garde à vue pour détention et usage collectif de substances psychotropes, mais aussi pour non-assistance à personne en danger, précise L’Observateur. Le propriétaire de l’appartement, identifié sous les initiales Ch. D, est quant à lui activement recherché par les enquêteurs.
Mardi 6 Janvier 2026
Dakaractu



